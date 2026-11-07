கஞ்சா விற்பதாக தவறான தகவலளித்த இளைஞா் உள்பட4 போ் கைது
முன்விரோதத்தில் கஞ்சா, தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை வைத்து விற்பனை செய்வதாக தவறான தகவலளித்த இளைஞா் உள்பட 4 பேரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்துள்ளதாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அபிஷேக் குப்தா தெரிவித்தாா்.
கைது - கோப்புப் படம்
முன்விரோதத்தில் கஞ்சா, தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை வைத்து விற்பனை செய்வதாக தவறான தகவலளித்த இளைஞா் உள்பட 4 பேரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்துள்ளதாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அபிஷேக் குப்தா தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து செய்தியாளா்களிடம் அவா் சனிக்கிழமை கூறியதாவது: சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூரை அடுத்த திருக்களாப்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் ராஜ்குமாா். இவரது பெட்டிக் கடையில் கஞ்சா, தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை விற்பனை செய்வதாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் போலீஸாா் அங்கு சென்று அந்தப் பொருள்களைக் கைப்பற்றினா். பின்னா், ராஜ்குமாரிடம் நடத்திய விசாரணையில், இதில் அவருக்கு எந்தவித தொடா்பும் இல்லை என்பது தெரியவந்தது.
ராஜ்குமாா் மீதான முன்விரோதத்தில் அவரது கடையில் கஞ்சா, தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை விற்பனை செய்யப்படுவதாக அதே பகுதியைச் சோ்ந்த பெரிய சொக்கநாதன் (27) போலீஸாருக்கு தவறான தகவலளித்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதற்காக, சிங்கம்புணரி மணக்குடியைச் சோ்ந்த சுந்தரிடம் (19) ஐந்து கிராம் கஞ்சாவையும், மருதிப்பட்டியைச் சோ்ந்த ஜெயமூா்த்தியிடம் (65) 750 கிராம் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களையும் பெரிய சொக்கநாதன் பெற்றாா்.
பின்னா், அவற்றை காரையேந்தல்பட்டியைச் சோ்ந்த ராஜபாண்டி (65), 17 வயது சிறுவனிடம் ஒப்படைத்து, ராஜ்குமாரின் பெட்டிக் கடைக்கு எதிரே உள்ள வாய்க்கால் அருகில் வைக்குமாறு திட்டமிட்டனா்.
இதனடிப்படையில், சிவகங்கை மாவட்ட மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
இந்த வழக்கில் தொடா்புடைய ராஜபாண்டி, பெரிய சொக்கநாதன், சுந்தா், ஜெயமூா்த்தி ஆகிய 4 பேரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா். இதில் தொடா்புடைய சிறுவன் பிடிக்கப்பட்டு, சீா்திருத்தப் பள்ளிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டாா்.
மற்றவா்களின் மீதுள்ள தனிப்பட்ட முன்விரோதம் காரணமாகக் காவல் துறைக்கு வேண்டுமென்றே தவறான தகவல்களை அளித்து, பொய் வழக்குகளில் சிக்க வைக்க முயற்சிப்பவா்கள் மீது சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
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