காரைக்குடி ரேஷன் கடை, கிடங்கில் உணவுத் துறை அமைச்சா் ஆய்வு
சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடியில் அமைச்சா் ப. வெங்கட்ரமணன் நியாயவிலைக்கடைகள், உணவுப் பொருள் சேமிப்புக் கிடங்கு ஆகிய இடங்களில் சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடியில் உணவு, உணவுப் பொருள்கள் வழங்கல் துறை அமைச்சா் ப. வெங்கட்ரமணன் நியாயவிலைக்கடைகள், உணவுப் பொருள் சேமிப்புக் கிடங்கு ஆகிய இடங்களில் சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் அறிவுறுத்தலின்படி உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சா் காரைக்குடி உள்பட பல்வேறு பகுதிகளில் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
காரைக்குடி என்.ஜி.ஓ. குடியிருப்பு நியாய விலைக் கடையில் அத்தியாவசியப் பொருள்களின் தரம், இருப்பு, விநியோகம் குறித்து ஆய்வு செய்தாா்.
காரைக்குடி தலைமை அரசு மருத்துவமனை அருகே அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகக் கிடங்கில் ஆய்வு மேற்கொண்டு செயல்பாடுகள், பொருள்களின் இருப்பு விவரங்கள் குறித்து அலுவலா்களிடம் கேட்டறிந்து, கிடங்குகளில் தரமான பொருள் களை மட்டுமே இறக்கி அதை முறையாகப் பராமரித்து எவ்வித தரக்குறைபாடுகளின்றி செயல்படுமாறு அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
முன்னதாக, அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் அமைந்துள்ள விருந்தினா் மாளிகையில் அத்தியாவசியப் பொருள்களின் இருப்பு, விநியோகம், நியாய விலைக்கடைகள் செயல்பாடுகள் குறித்தும் சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்களுடன் ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தினாா்.
இதில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ப. சைலேந்திரன், தேவகோட்டை சாா் ஆட்சி யா் ராகுல் குமாா், இணைப் பதிவாளா் (கூட்டுறவு சங்கங்கள்) ராஜேந்திர பிரசாத், தமிழ்நாடு நுகா்பொ ருள் வாணிபக்கழக மண்டல மேலாளா் நத்தா்ஷா, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் பழனிக் குமாா், வட்டாட்சியா் (காரைக்குடி) சுதா, அரசு அலுவலா்கள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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