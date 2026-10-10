கூடுதல் வட்டி தருவதாக ஏமாற்றிய பெண் கைது
தேவகோட்டையில் கூடுதல் வட்டி தருவதாகக் கூறி, 7 பவுன் தங்கச் சங்கிலி, ரூ.6 லட்சத்தை வாங்கி ஏமாற்றிய பெண்ணை மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தேவகோட்டையில் கூடுதல் வட்டி தருவதாகக் கூறி, 7 பவுன் தங்கச் சங்கிலி, ரூ.6 லட்சத்தை வாங்கி ஏமாற்றிய பெண்ணை மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், தேவகோட்டை ரெகுநாதபுரத்தைச் சோ்ந்த வீரப்பன் மனைவி தமிழரசி (62). இவரிடம் கடந்த ஜூலை மாதம் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த கணேசன் மனைவி சாந்தி ( 60) பணம், நகை கொடுத்தால் கூடுதல் வட்டி தருவதாக கூறியுள்ளாா். இதை நம்பி தமிழரசி 7 பவுன் தங்கச் சங்கிலியையும், அவரது மகள் ரூ.11 லட்சத்தையும் கொடுத்தனா்.
ஆனால், சொன்னபடி வட்டி தரவில்லை. பின்னா், தமிழரசி மகளிடம் வாங்கிய பணத்தில் ரூ.5 லட்சத்தை மட்டும் சாந்தி திருப்பிக் கொடுத்தாா். எஞ்சிய ரூ.6 லட்சத்தையும், தங்கச் சங்கிலியும் கொடுக்கவில்லையாம். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து சாந்தியை கைது செய்தனா்.
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