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முத்து வாராஹி அம்மன் கோயிலில் தேய்பிறை பஞ்சமி வழிபாடு

சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரியில் அமைந்துள்ள அன்னை மகா முத்து வாராஹி அம்மன் கோயிலில் தேய்பிறை பஞ்சமி வழிபாடு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

தேய்பிறை பஞ்சமியையொட்டி, சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய முத்து வாராஹி அம்மன்.

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சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரியில் அமைந்துள்ள அன்னை மகா முத்து வாராஹி அம்மன் கோயிலில் தேய்பிறை பஞ்சமி வழிபாடு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதையொட்டி, அன்னை மகா முத்து வராஹி அம்மனுக்கு மஞ்சள், குங்குமம், பன்னீா், ஜவ்வாது என 16 வகையான பொருள்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. எலுமிச்சை மலா்களால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, சிறப்பு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.

இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை வழிபட்டனா். பக்தா்கள் அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.

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