The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
உக்ரைனுக்கு வழங்கிய பணத்தை ஐரோப்பியர்களிடம் கேட்போம்! - அதிபர் டிரம்ப் பேச்சு! நேபாள வெள்ளம்! இன்னும் 275 இந்தியர்களைக் காணவில்லை! - மத்திய அரசு அறிவிப்பு கருகும் பயிர்களுக்கு தண்ணீர் வழங்க மறுப்பதா? தவெக அரசுக்கு நயினார் நாகேந்திரன் கண்டனம் இசக்கி சுப்பையா ராஜிநாமா விவகாரம்: பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் விளக்கம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகத்துடன் தவெக அமைச்சர்கள் சந்திப்பு!

இம்மானுவேல் சேகரன் நினைவு நாள்: பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை!

ராமநாதபுரம், பரமக்குடியில் தியாகி இம்மானுவேல் சேகரனின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு, சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பள்ளி, கல்லூரி, இதர கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வரும் 11 -ஆம் தேதி விடுமுறை விடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 12:44 am IST

ராமநாதபுரம், பரமக்குடியில் தியாகி இம்மானுவேல் சேகரனின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு, சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பள்ளி, கல்லூரி, இதர கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வரும் 11 -ஆம் தேதி விடுமுறை விடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து, மாவட்ட ஆட்சியா் ப. ஆகாஷ் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: வருகிற 11-ஆம் தேதி ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடியில் நடைபெறவுள்ள தியாகி இம்மானுவேல் சேகரன் 69-வது நினைவு நாள் அமைதியாக நடைபெறவும், சட்டம்- ஒழுங்கைப் பராமரிக்கவும், மாணவ, மாணவிகளின் நலன் கருதி, அன்றையதினம் சிவகங்கை, திருப்புவனம்,

மானாமதுரை, இளையான்குடி, காளையாா்கோவில், தேவகோட்டை, சாக்கோட்டை ஒன்றியங்களில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கும், இதர கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது. இதற்குப் பதிலாக வேறு ஒரு நாளில் பள்ளி, கல்லூரிகள், இதர கல்வி நிறுவனங்கள் செயல்படும் என்றாா் அவா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இம்மானுவேல் சேகரன் நினைவு தினம்: பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டுகோள்

இம்மானுவேல் சேகரன் நினைவு தினம்: பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டுகோள்

3 நாள் தொடர் விடுமுறை! இந்த மாவட்டங்களுக்கு மட்டும்!

3 நாள் தொடர் விடுமுறை! இந்த மாவட்டங்களுக்கு மட்டும்!

பிஃபா: கேரளத்தைத் தொடர்ந்து, மேகலாயத்திலும் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை!

பிஃபா: கேரளத்தைத் தொடர்ந்து, மேகலாயத்திலும் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை!

இன்றைய செய்திகள் ஜூலை 19 - நேரலை

இன்றைய செய்திகள் ஜூலை 19 - நேரலை

விடியோக்கள்

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டதில் தவெக அமைச்சர்கள்! | எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் என்னென்ன? | TVK

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டதில் தவெக அமைச்சர்கள்! | எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் என்னென்ன? | TVK

UN Kannan Interview | PM ஆக விஜய்..காங்கிரசுக்கு ஏன் கோபம்? | CM Vijay | TVK | DMK | Congress

UN Kannan Interview | PM ஆக விஜய்..காங்கிரசுக்கு ஏன் கோபம்? | CM Vijay | TVK | DMK | Congress