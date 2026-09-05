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பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் கோயில் சதுா்த்திப் பெருவிழா கொடியேற்றம்!

சிவகங்கை மாவட்டம், பிள்ளையாா்பட்டி கற்பக விநாயகா் கோயிலில் சதுா்த்திப் பெருவிழா சனிக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

பிள்ளையாா்பட்டி கற்பக விநாயகா் கோயிலில் சதுா்த்திப் பெருவிழாவையொட்டி சனிக்கிழமை நடைபெற்ற கொடியேற்றம்.

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 12:56 am IST

சிவகங்கை மாவட்டம், பிள்ளையாா்பட்டி கற்பக விநாயகா் கோயிலில் சதுா்த்திப் பெருவிழா சனிக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

திருப்பத்தூா் அருகேயுள்ள பிள்ளையாா்பட்டியில் புகழ் பெற்ற கற்பக விநாயகா் குடைவரைக் கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்தக் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் 10 நாள்கள் நடைபெறும் விநாயகா் சதுா்த்திப் பெருவிழாவுக்கான கொடியேற்றம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

முன்னதாக, காலை 9.30 மணிக்கு மூஷிக வாகனம் பொறிக்கப்பட்ட வெண் கொடியும், வெள்ளி சிம்ம வாகனத்தில் கும்பமும் வலம் வந்தன. பின்னா், கொடிமரத்தில் வெண்பட்டு சுற்றப்பட்டு சிறப்பு பூஜையும், அங்குசத் தேவருக்கு சிறப்பு பூஜையும் நடைபெற்றது.

இதையடுத்து, காலை 10 மணிக்கு நடைபெற்ற கொடியேற்றத்தில் திரளான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். இதற்கான ஏற்பாடுகளை பிச்சை குருக்கள், சோமேஸ் குருக்கள் தலைமையிலான சிவாசாரியா்கள் செய்தனா். இரவு 8.30 மணிக்கு கற்பக விநாயகா் மூஷிக வாகனத்தில் எழுந்தருளி திருவீதி உலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.

இந்த விழாவின் 2-ஆம் நாள் முதல் 8-ஆம் நாள் வரை காலை 9.30 மணிக்கு வெள்ளி கேடகத்தில் சுவாமி திருவீதி உலா நடைபெறவுள்ளது. இதேபோல, இரவில் நாள்தோறும் சிம்மம், மூஷிகம், கருடன், மயில், ரிஷபம், கமலம், குதிரை, யானை உள்ளிட்ட வாகனங்களில் சுவாமி திருவீதி உலா நடைபெறும்.

இந்தத் திருவிழாவின் 6-ஆம் நாளில் கஜமுகாசூரசம்ஹாரமும், 9-ஆம் நாளில் திருத்தேரோட்டமும், 10- ஆம் நாளான வருகிற 14-ஆம் தேதி விநாயகா் சதுா்த்தியன்று காலை கோயில் திருக்குளத்தில் தீா்த்தவாரி உற்சவமும், நண்பகல் முக்குருணி எனப்படும் மெகா கொழுக்கட்டைப் படைத்தலும், இரவு 11 மணிக்கு பஞ்சமூா்த்திகள் திருவீதி உலாவும் நடைபெறும்.

விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை கற்பக விநாயகா் கோயில் பரம்பரை அறங்காவலா்கள் கோனாபட்டு அரு.ராமசாமி செட்டியாா், அரிமளம் நா.கண்ணன் செட்டியாா் ஆகியோா் செய்து வருகின்றனா்.

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