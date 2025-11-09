தேனி
காா் மீது மினி லாரி மோதியதில் முதியவா் உயிரிழப்பு
தேனி அருகே காா் மீது சரக்கு வாகனம் மோதியதில் முதியவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
அரியலூா் மாவட்டம், பொய்யூா் தெற்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் மனோகரன் (67). இவா், தனது மகள் கீா்த்தனா, பேத்தி சிவதா்சினி, மகன் கவிபாரதி உள்ளிட்ட 7 பேருடன் உறவினரின் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்வதற்காக காரில் தேனிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்றாா். காரை உறவினா் கோபிநாத் ஓட்டினாா்.
இந்த நிலையில், தேனி மாவட்டம், செங்குளத்துப்பட்டி அருகே சென்றபோது எதிரே வந்த சரக்கு வாகனம் காா் மீது மோதியதில் மனோகரன் உள்பட 7 பேரும் காயமடைந்தனா். அருகிலிருந்தவா்கள் இவா்களை மீட்டு, பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி மனோகரன் உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து தேவதானபட்டி காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.