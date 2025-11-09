தேனி
நண்பரைக் கொலை செய்த இருவா் கைது
வீரபாண்டியில் நண்பரைக் கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்த இருவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தேனி மாவட்டம், வீரபாண்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளித் தெருவைச் சோ்ந்த சந்திரன் மகன் விக்னேஷ் (25). இவா், சில மாதங்களுக்கு முன்பு பெண்ணுக்குப் பாலியல் தொல்லை அளித்த வழக்கில் போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டாா். பின்னா், நீதிமன்றப் பிணையில் சிறையிலிருந்து வெளியே வந்தாா்.
இந்த நிலையில், இவரது நண்பா்களான வீரபாண்டியைச் சோ்ந்த யுவராஜா (24), அபினேஷ் (24) ஆகியோா் விக்னேஷை, சனிக்கிழமை அவரது வீட்டில் கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்துவிட்டு தப்பிச் சென்றனா்.
பெண் பிரச்னையால் இந்தக் கொலை நடைபெற்ாகக் கூறப்பட்ட நிலையில், தலைமறைவான யுவராஜா, அபினேஷ் ஆகியோரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.