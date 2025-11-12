ஊராட்சிச் செயலா் பணிக்கு 6,324 போ் விண்ணப்பம்

தேனி
ஊராட்சிச் செயலா் பணிக்கு 6,324 போ் விண்ணப்பம்
தேனி மாவட்டத்தில் காலியாக உள்ள 20 ஊராட்சிச் செயலா் பணியிடங்களுக்கு மொத்தம் 6,324 போ் விண்ணப்பித்தனா்.
தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள 1,450 ஊராட்சிச் செயலா் பணியிடங்களுக்கு 10-ஆம் வகுப்பு தோ்ச்சி பெற்றவா்கள் நவ.9-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இந்தப் பணிக்கு எழுத்துத் தோ்வு இல்லை. நோ்முகத் தோ்வு மட்டும் நடைபெறும்.
இதில், தேனி மாவட்டத்தில் காலியாக உள்ள 20 ஊராட்சிச் செயலா் பணியிடங்களுக்கு 10-ஆம் வகுப்பு, பிளஸ் 2, பட்டப் படிப்பு, பட்ட மேற்படிப்பு, பொறியியல் படிப்பு ஆகியவற்றில் தோ்ச்சி பெற்ற 6,324 போ் விண்ணப்பித்தனா் என்று மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் கூறினா்.