தேனி
பைக் விபத்தில் மருத்துவ மாணவிகள் இருவா் பலத்த காயம்
தேனி அருகே இரு சக்கர வாகனத்திலிருந்து கீழே விழுந்ததில் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவிகள் இருவா் பலத்த காயமடைந்தனா்.
தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் சேலத்தைச் சோ்ந்த ராகினி (25), புதுச்சேரியைச் சோ்ந்த மீனாட்சி (25) ஆகியோா் முதுநிலை முதலாண்டு படித்து வருகிறாா்கள். இவா்கள் இருவரும் தேனியிலிருந்து க.விலக்கில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் சனிக்கிழமை சென்றனா்.
இரு சக்கர வாகனத்தை ராகினி ஓட்டிச் சென்றாா். அப்போது, அரப்படித்தேவன்பட்டி பகுதியில் இரு சக்கர வாகனம் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததில் ராகினி, மீனாட்சி ஆகியோா் நிலைதடுமாறி சாலையில் விழுந்தனா்.
இதில் பலத்த காயமடைந்த இருவரும் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா். இந்த விபத்து குறித்து க.விலக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.