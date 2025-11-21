சட்ட விரோதமாக மதுப் புட்டிகள் விற்றவா் கைது
உத்தமபாளையம அருகே சட்ட விரோதமாக மதுப் புட்டிகளை விற்றவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
ராயப்பன்பட்டி அருகேயுள்ள காமயகவுண்டன்பட்டியில் சின்னப்பாலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் சட்ட விரோதமாக மதுப் புட்டிகள் விற்கப்படுவதாக கிடைத்த தகவலையடுத்து, ராயப்பன்பட்டி பகுதியில் போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அதே பகுதியைச் சோ்ந்த சடமாயன் மகன் மதியழகன்(55) சட்ட விரோதமாக மதுப் புட்டிகள் விற்றது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து ராயப்பன்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து அவரை கைது செய்து, 80 மதுப் புட்டிகளை அவரிடமிருந்து பறிமுதல் செய்தனா்.
மற்றொருவா் கைது: சின்னமனூா் அருகே ஓடைப்பட்டியில் சட்ட விரோதமாக மதுப் புட்டிகளை வாங்கி கூடுதல் விலைக்கு விற்பதாக கிடைத்த தகவலையடுத்து, ஓடைப்பட்டி போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, அப்பிபட்டியைச் சோ்ந்த அய்யா் மகன் பாண்டியன் (38) வந்த இரு சக்கர வாகனத்தில் சட்ட விரோதமாக வாங்கி வந்து விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்த 50 மதுப் புட்டிகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். இதுகுறித்து ஓடைப்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து பாண்டியனை கைது செய்தனா்.