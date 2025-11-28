பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் டிச.9-இல் ஏலம்
தேனியில் காவல் துறையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட இரு சக்கர, நான்கு சக்கர வாகனங்கள் வருகிற டிச.9-ஆம் தேதி பொது ஏலம் விடப்படுகிறது.
இதுகுறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சினேஹாப்ரியா வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: மாவட்டத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு, மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு வழக்குகளில் தொடா்புடைய, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 25 இரு சக்கர வாகனங்கள், 3 ஆட்டோக்கள், 2 நான்கு சக்கர வாகனங்கள் தேனி மாவட்ட காவல் துறை ஆயுதப்படை மைதானத்தில் வருகிற டிச.9-ஆம் தேதி காலை 10.30 மணிக்கு பொது ஏலத்தில் விடப்பட உள்ளன.
ஏலம் கோர விருப்பமுள்ளவா்கள் ரூ.2,000 முன் வைப்புத் தொகை செலுத்த வேண்டும். ஏலத் தொகையுடன் சோ்த்து சரக்கு, சேவை வரி செலுத்த வேண்டும்.
ஏலம் கோர விரும்புவோா் டிச.9-ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு முன் வைப்புத் தொகை செலுத்தி டோக்கன் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். ஏலத்தில் விடப்பட உள்ள வாகனங்களை மாவட்ட காவல் துறை ஆயுதப் படை மைதானத்துக்கு நேரில் சென்று பாா்வையிடலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.