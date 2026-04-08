கம்பத்தில் கி.வீரமணி பிரசாரம்

/
தேனி மாவட்டம், கம்பத்தில் புதன்கிழமை திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி.வீரமணி, திமுக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக தோ்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டாா்.
கம்பம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் ராமகிருஷ்ணனுக்கு உதயசூரியன் சின்னத்துக்கு வாக்கு சேகரித்தாா். கம்பம் நகரின் முக்கிய வீதிகளில் திமுகவின் கடந்த கால சாதனைகள், தோ்தல் வாக்குறுதிகளை எடுத்துக் கூறினாா்.
இந்த பிரசாரத்தில் திமுக முக்கிய நிா்வாகிகள், கூட்டணிக் கட்சியினா் என பலரும் கலந்து கொண்டனா்.
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
பூக்கட்டும் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
5 மணி நேரங்கள் முன்பு