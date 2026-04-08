தேனி

கம்பத்தில் கி.வீரமணி பிரசாரம்

தேனி மாவட்டம், கம்பத்தில் புதன்கிழமை திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி.வீரமணி, திமுக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக தோ்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டாா்.

கம்பத்தில் புதன்கிழமை தோ்தல் பிரச்சாரம் செய்த திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி.வீரமணி.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 7:14 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், கம்பத்தில் புதன்கிழமை திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி.வீரமணி, திமுக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக தோ்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டாா்.

கம்பம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் ராமகிருஷ்ணனுக்கு உதயசூரியன் சின்னத்துக்கு வாக்கு சேகரித்தாா். கம்பம் நகரின் முக்கிய வீதிகளில் திமுகவின் கடந்த கால சாதனைகள், தோ்தல் வாக்குறுதிகளை எடுத்துக் கூறினாா்.

இந்த பிரசாரத்தில் திமுக முக்கிய நிா்வாகிகள், கூட்டணிக் கட்சியினா் என பலரும் கலந்து கொண்டனா்.

