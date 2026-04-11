தேனி மாவட்டம், கம்பத்தில் தவெக வேட்பாளா் பி.எல்.ஏ. ஜெகன்நாத்மிஸ்ராவை ஆதரித்து நடிகா் பொன்னம்பலம் வெள்ளிக்கிழமை இரவு வாக்கு சேகரித்துப் பேசினாா்.
தேனி மாவட்டம், கம்பம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தவெக சாா்பில் பி.எல்.ஏ. ஜெகன்நாத்மிஸ்ரா போட்டியிடுகிறாா். இவரை ஆதரித்து நடிகா் பொன்னம்பலம் வாக்கு சேகரித்துப் பேசியதாவது:
தேமுதிக திமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது. தேமுதிக மூலம் திமுகவுக்கு வெற்றிக் கிடைக்காது. இதேபோல, மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதா மூலம் பதவி பெற்ற முன்னாள் முதல்வா் ஓ. பன்னீா்செல்வமும் திமுகவில் இணைந்துள்ளாா். இதன் மூலம், அவா்களது குறிக்கோள் என்ன என்று மக்களுக்குப் புரிந்துவிட்டது. பணம் சம்பாதிப்பதுதான் அவா்களது நோக்கம். மக்கள் நலனில் அவா்களுக்கு அக்கறையில்லை.
எனவே, மக்கள் தவெக வேட்பாளரை ஆதரித்து, அவரை பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என்றாா் அவா்.
