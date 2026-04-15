அம்பேத்கா் சிலைக்கு மரியாதை

தேனி மாவட்டம், தேவாரத்தில் அம்பேத்கரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, அவரது சிலைக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினா் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
அம்பேத்கரின் 135-ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, தேவாரத்தில் உள்ள அவரது உருவச் சிலைக்கு தமிழக வெற்றிக் கழக கம்பம் தொகுதி சட்டப்பேரவை வேட்பாளா் பி.எல்.ஏ. ஜெகநாத்மிஸ்ரா மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். உடன் கட்சி நிா்வாகிகள் பலரும் கலந்து கொண்டு மரியாதை செலுத்தினா்.
இதேபோல, பல்வேறு அரசியல் கட்சியினா், சமூக அமைப்பினா் அம்பேத்கா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
