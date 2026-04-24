தேனி மாவட்டத்தில் 81 சதவீதம் வாக்குப் பதிவு!

தேனி மாவட்டத்தில் 4 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் 81 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின.
மாவட்டத்தில் ஆண்டிபட்டி, பெரியகுளம் (தனி), போடி, கம்பம் ஆகிய 4 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் மொத்தம் 1,394 வாக்குச் சாவடிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.
ஆண்டிபட்டி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,54,549 போ் வாக்காளா் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனா். இவா்களில் 82.88 சதவீதம் போ் வாக்களித்தனா்.
பெரியகுளம் (தனி) சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,63,549 போ் வாக்காளா்கள் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனா். இவா்களில் 78.34 சதவீதம் போ் வாக்களித்தனா்.
போடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,61,631 போ் வாக்காளா்கள் பட்டியலில் இடம் பெற்றனா். இவா்களில் 82.10 சதவீதம் போ் வாக்களித்தனா்.
கம்பம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,53,646 போ் வாக்காளா்கள் பட்டியில் இடம் பெற்றனா். இதில், 80.77 சதவீதம் போ் வாக்களித்தனா்.
மாவட்டத்தில் 4 தொகுதிகளிலும் மொத்தமுள்ள 10,33,373 வாக்காளா்களில், மொத்தம் 81 சதவீதம் போ் இந்தத் தோ்தலில் வாக்களித்தனா்.கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை விட வாக்குப் பதிவு 10.66 சதவீதம் அதிகரித்தது.
தொடர்புடையது
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 76% வாக்குப் பதிவு
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 13,23,753 வாக்காளா்கள்!
தருமபுரி மாவட்டத்தில் 5 தொகுதிகளில் 83 வேட்பாளா்கள்!
நெல்லை மாவட்டத்தில் 90 போ் போட்டி
