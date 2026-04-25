ஆண்டிபட்டி, போடி, கம்பம் தொகுதிகளில் பெண்கள் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் அதிகம்!

தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள 4 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் ஆண்டிபட்டி, போடி, கம்பம் தொகுதிகளில் பெண்களின் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. பெரியகுளம் தொகுதியில் மட்டுமே ஆண்களின் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
தேனி மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள 4 சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் 5,06,058 ஆண்களும், 5,35,303 பெண்கள் என மொத்தம் 10,41,539 போ் வாக்காளா் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனா்.
ஆண்டிபட்டி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,56,529 போ் வாக்காளா் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனா். இதில், 85.16 பெண்களும், 82.12 சதவீதம் ஆண்களும், 40 சதவீதம் மூன்றாம் பாலினத்தினா் (2,14,626 வாக்காளா்கள்) வாக்களித்துள்ளனா்.
பெரியகுளம் (தனி) : பெரியகுளம் (தனி) சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 2,65,830 போ் வாக்காளா் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனா். இதில், 78.64 சதவீதம் ஆண்களும், 78.46 சதவீதம் பெண்களும், மூன்றாம் பாலினத்தினா் 55.45 சதவீதம் என மொத்தம் 78.54 சதவீதம் (2,08,784 வாக்காளா்கள்) வாக்களித்துள்ளனா்.
போடிநாயக்கனூா் : போடிநாயக்கனூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 2,63,292 போ் வாக்காளா் பட்டியலில் ஈடுபட்டுள்ளனா். இதில், 84.27 சதவீதம் பெண்களும், 81.18 சதவீதம் ஆண்களும், 37.50 சதவீதம் மூன்றாம் பாலினத்தினா் என மொத்தம் 82.77 சதவீதம் (2,17,929 வாக்காளா்கள்) வாக்களித்துள்ளனா்.
கம்பம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 2,55,888 போ் வாக்காளா் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனா். இதில், 82.32 சதவீதம் பெண்களும், 79.96 சதவீதம் ஆண்களும், 31.82 சதவீதம் மூன்றாம் பாலினத்தினா் என மொத்தம் 81.18 சதவீதம் வாக்காளா்கள் (2,07,723 வாக்காளா்கள்) வாக்களித்துள்ளனா்.
தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள 4 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் வாக்காளா் பட்டியலில் உள்ள பெண் வாக்காளா்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது. இந்நிலையில், ஆண்டிபட்டி, போடிநாயக்கனூா், கம்பம் ஆகிய தொகுதிகளில் ஆண்களை விட பெண் வாக்காளா்கள் அதிகமாக வாக்களித்துள்ளனா். ஆனால், பெரியகுளம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் பெண்களை விட ஆண் வாக்காளா்கள் அதிகமாக வாக்களித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
