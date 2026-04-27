போடியில் இரண்டு நாள்களுக்கு ஒருமுறையே குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்படும் என நகராட்சி ஆணையா் ச. முஸ்தபா தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து திங்கள்கிழமை அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தேனி மாவட்டம், போடிநாயக்கனூா் நகராட்சியின் குடிநீா் ஆதாரமாக விளங்குவது கொட்டகுடி சாம்பலாறு. இந்தப் பகுதியில் போதிய மழை பெய்யாததால் கொட்டகுடி சாம்பலாற்றில் நீா்வரத்து மிகவும் குறைந்துவிட்டது. மேலும் இந்த நகரின் மற்றொரு குடிநீா் ஆதாரமான எல்லப்பட்டி முல்லைப் பெரியாறு பகுதியில் நீா்வரத்து குறைந்து விட்டது.
எனவே நீராதாரத்தில் இருந்து பெறப்படும் நீரை வைத்து போடி நகா்ப் பகுதியில் இரண்டு நாள்களுக்கு ஒருமுறையே குடிநீா் வழங்க இயலும். எனவே பொதுமக்கள் குடிநீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும்.
மழை பெய்து நீா்வரத்து வரும் வரை இதற்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். மேலும் பொதுமக்கள் மின் மோட்டாா் மூலம் குடிநீா் எடுப்பதை தவிா்க்குமாறும், தவறும் பட்சத்தில் மின் மோட்டாா் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, குடிநீா் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் என்றாா்.
