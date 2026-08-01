ராசிங்காபுரத்தில் நாளை மின்தடை

போடி ராசிங்காபுரத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக திங்கள்கிழமை (ஆக. 3) மின் தடை ஏற்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
போடி மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் சண்முகா வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: போடி ராசிங்காபுரம் துணை மின் நிலையத்தில் திங்கள்கிழமை பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளன. எனவே ராசிங்காபுரம், சிலமலை, டி.ஆா்.புரம், சங்கராபுரம், நாகலாபுரம், சூலப்புரம், பொட்டிப்புரம், சில்லமரத்துப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் அன்றையதினம் காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்றாா் அவா்.
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