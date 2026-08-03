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தேனி

கேரளாவுக்கு கடத்த முயன்ற 3,650 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்! 4 போ் மீது வழக்கு!

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கேரளாவுக்கு கடத்த முயன்ற 3,650 கிலோ ரேஷன் அரிசியுடன் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சரக்கு வாகனம்.

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 2:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கேரளாவுக்கு சட்ட விரோதமாக கடத்த முயன்ற 3,650 கிலோ ரேஷன் அரிசியை பறிமுதல் செய்து 4 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்தனா்.

உத்தமபாளையம் குடிமைப் பொருள் வழங்கல் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸாா், வருவாய்த் துறையினருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் பேரில், சனிக்கிழமை மாலை கம்பம்மெட்டு சாலையில் 10-ஆவது கொண்டை ஊசி வளைவு அருகே சோதனை நடத்தப்பட்டது.

அப்போது, கேரள பதிவு எண் கொண்ட சரக்கு வாகனம் பழுதடைந்து சாலையோரத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. இந்த வாகனத்தை சோதனை செய்தபோது, 73 மூட்டைகளில் தலா 50 கிலோ வீதம் மொத்தம் 3,650 கிலோ ரேஷன் அரிசி கேரளாவுக்கு சட்ட விரோதமாக கடத்திச் செல்லப்படுவது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, அரிசி மூட்டைகளுடன் சரக்கு வாகனத்தையும் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனா். இது தொடா்பாக உத்தமபாளையத்தைச் சோ்ந்த ராஜாராம் உள்ளிட்ட 4 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, தலைமறைவானவா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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