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தேனி

தேவாரத்தில் நாளை மின் தடை

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மின் தடை - கோப்புப் படம்

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 11:59 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேவாரத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஆக. 4) மின் தடை ஏற்படும் என மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் வெ. சண்முகா தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து தேனி மின் வாரிய செயற்பொறியாளா் வெ. சண்முகா வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

தேவாரம் துணை மின் நிலையத்தில்செவ்வாய்க்கிழமை பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகின்றன. எனவே அன்று காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை தேவாரம், தே. மீனாட்சிபுரம், மூனாண்டிபட்டி, பி.ஆா். புரம், தே. லட்சுமிநாயக்கன்பட்டி, தே.சிந்தலைச்சேரி, பொம்மிநாயக்கன்பட்டி, தம்மிநாயக்கன்பட்டி, தே. சொக்கலிங்கபுரம், செல்லாயிபுரம், மேட்டுப்பட்டி, கிருஷ்ணன்பட்டி, ஓவுலாபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.

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