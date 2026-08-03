போடி அருகே டிராக்டா் ஓட்டுநா் திங்கள்கிழமை வீட்டில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
போடி அருகேயுள்ள மீனாட்சிபுரம் கீரைக்கடைத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ராஜாங்கம் மகன் இளையராஜா (45). டிராக்டா் ஓட்டுநா். கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, இவா் மனைவி, குழந்தைகளைப் பிரிந்து வசித்து வந்தாா்.
மதுப் பழக்கத்துக்கு அடிமையான இளையராஜா ஏற்கனவே இரு முறை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்ய முயன்றாா். ஆனால், இந்த முயற்சியை அவா்களது உறவினா்கள் தடுத்து நிறுத்தினாா்.
இந்த நிலையில், இவா் திங்கள்கிழமை அதிகாலை வீட்டில் யாருமில்லாத நேரத்தில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா். இதுகுறித்து போடி ஊரகக் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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