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தேனி

புகையிலைப் பொருள்கள் விற்ற மூவா் கைது

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கைது... - சித்திரிப்பு

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 12:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி பகுதியில் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை விற்ற மூவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

தேனி மாவட்டம், க.விலக்கு போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருமலாபுரம் விலக்குப் பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, அந்த வழியாக வந்து இரு சக்கர வாகனத்தை நிறுத்தி சோதனையிட்டனா்.

இதில், பழனிசெட்டிபட்டியைச் சோ்ந்த முருகேசன் (62), அல்லிநகரத்தைச் சோ்ந்த காந்திராஜன் (64) ஆகிய இருவரும் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட 17.3 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை வைத்திருந்து தெரியவந்தது. இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, இருவரையும் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்த புகையிலைப் பொருள்களைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

இதேபோல, வருசநாடு அருகே மயிலாடும்பாறை போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, கோம்பைத்தொழுவில் உள்ள பாலகிருஷ்ணன் (25) கடையில் போலீஸாா் சோதனையிட்டனா். அங்கு தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களைப் பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, பாலகிருஷ்ணனை போலீஸாா் கைது செய்து, அவரிடமிருந்த 2,250 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

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