தேனி மாவட்டம், பெரியகுளத்தில் மூதாட்டியிடம் நகையை திருடிச் சென்ற தம்பதியை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
பெரியகுளம் வடகரைச் சோ்ந்த மருதமுத்து மனைவி ரோஜா மணி (66). இவா், ஞாயிற்றுக்கிழமை நிலக்கோட்டைக்கு செல்வதற்காக பேருந்தில் ஏறினாா். அப்போது, அருகிலுள்ள தம்பதி மூதாட்டிக்கு உதவி செய்வதாகக் கூறி, அவரது பையை தூக்கிக் கொடுத்தனா்.
இதன் பின்னா், இந்தத் தம்பதி பேருந்திலிருந்து கீழே இறங்கினா். இதையடுத்து, ரோஜா மணி தனது பையைத் திறந்து பாா்த்த போது, அதில் வைத்திருந்த மூன்றரை பவுன் தங்க நகைகளைக் காணவில்லையாம்.
இதுகுறித்து அவா் கொடுத்த புகாரின் பேரில், பெரியகுளம் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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