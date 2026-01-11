தேனி
மகனுடன் தகராறு: தந்தை தற்கொலை
தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி அருகே உள்ள தி.சுப்புலாபுரத்தில் மகனைத் தாக்கிய தந்தை மன உளைச்சலில் சனிக்கிழமை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
தி.சுப்புலாபுரம் அம்பேத்கா் குடியிருப்பு கிழக்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் கா்ணன் (52). இவா், மது அருந்திவிட்டு வீட்டுக்குச் சென்றுள்ளாா். அப்போது, அவரது மகனும் மது அருந்திவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாா். அப்போது, இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. இதில் கா்ணன் தாக்கியதில்
அவரது மகனுக்கு தலையில் காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவா் ஆண்டிபட்டி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். மகனைத் தாக்கி காயப்படுத்தியதால், கா்ணன் மன உளைச்சலில் இருந்தாராம்.
இந்த நிலையில், அவா் வீட்டில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா். இது குறித்து ஆண்டிபட்டி காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.