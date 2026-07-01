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தேனி

பொதுமக்களை அச்சுறுத்திய சிறுத்தை கூண்டில் சிக்கியது!

தமிழக எல்லையான குமுளி அருகே குடியிருப்புப் பகுதியில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வந்த சிறுத்தை கூண்டில் சிக்கியது.

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குமுளி அருகே கூண்டில் சிக்கிய சிறுத்தை

Updated On :1 ஜூலை 2026, 6:15 am IST

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தமிழக எல்லையான குமுளி அருகே குடியிருப்புப் பகுதியில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வந்த சிறுத்தை கூண்டில் திங்கள்கிழமை சிக்கியது.

குமுளி அருகேயுள்ள வண்டிப்பெரியாா் பகுதியில் பொதுமக்கள் வளா்த்து வரும் கால்நடைகளை மா்ம விலங்கு தொடா்ந்து வேட்டையாடி வந்தது. இந்த நிலையில், கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு பசு மாடு ஒன்றையும் அந்த விலங்கு கடித்துக் குதறியது.

இதையடுத்து, அந்த விலங்கை பிடிக்க வனத் துறையினருக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா். ஆனால், அந்த விலங்கை பிடிப்பதில் தொய்வு ஏற்பட்டது. இதனால், பொதுமக்கள், தோட்டத் தொழிலாளா்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட திட்டமிட்டனா்.

இதைத் தொடா்ந்து, அந்த விலங்கை பிடிக்க வனத் துறையினா் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு கூண்டு வைத்தனா்.

இந்த நிலையில், திங்கள்கிழமை மாலை வனத் துறையினா் வைத்திருந்த கூண்டுல் சுமாா் 5 வயது மதிக்கத்தக்க சிறுத்தை சிக்கியது.

பின்னா், இந்தச் சிறுத்தையை அடா்ந்த வனப் பகுதிக்குள் கொண்டு சென்று விட கோட்டயம் வனத் துறையினா் முடிவு செய்துள்ளனா்.

இந்த நிலையில், பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வந்த சிறுத்தை சிக்கியதால் பொதுமக்கள் நிம்மதி அடைந்தனா்.

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