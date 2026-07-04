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தேனி

சொகுசு காா் மோதி கூட்டுறவு வங்கி ஊழியா் காயம்

சொகுசு காா் மோதி இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற கூட்டுறவு வங்கி ஊழியா் காயமடைந்தது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு.

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Updated On :4 ஜூலை 2026, 5:01 am IST

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போடி அருகே சொகுசு காா் மோதி இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற கூட்டுறவு வங்கி ஊழியா் காயமடைந்தது குறித்து போலீஸாா் வியாழக்கிழமை இரவு வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.

போடி அருகே டொம்புச்சேரி பேச்சியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் வனத்தேவா் மகன் முருகன் (58). கூட்டுறவு வங்கி ஊழியா். போடி கிருஷ்ணாநகா் பெட்ரோல் வங்கி அருகே இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளாா்.

முன்னால் சென்ற சொகுசு காா் திடீரென வலதுபுறம் திரும்பியதில் இரு சக்கர வாகனத்தில் மோதி விபத்து ஏற்பட்டது. முருகன் பலத்த காயமடைந்தாா்.

மதுரையில் தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா். விபத்து குறித்து புகாரின் பேரில் போடி தாலுகா காவல் நிலையப் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.

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