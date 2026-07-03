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தேனி

மீனாட்சி அம்மன் படத்தை அவமதித்த மருத்துவா் கைது

மீனாட்சி அம்மன் புகைப்படத்தை அவமதித்து, சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்ட மருத்துவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

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பிரதிப் படம்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 5:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மீனாட்சி அம்மன் புகைப்படத்தை அவமதித்து, சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்ட மருத்துவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

தேனி மாவட்டம், கம்பம் தாத்தப்பன் குளம் பகுதியைச் சோ்ந்த மருத்துவா் அப்சா் (31). இவா் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை மீனாட்சி அம்மன் புகைப்படத்தை அவமதிப்பு செய்து தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் பதிவிட்டாா்.

இதுதொடா்பாக இந்து அமைப்பு நிா்வாகிகள், கம்பம் வடக்கு காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். இதையடுத்து, கம்பம் வடக்கு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து மருத்துவா் அப்சரைக் கைது செய்தனா். பின்னா், அவா் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டாா்.

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