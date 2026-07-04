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தேனி

விவசாயியிடம் ரூ.1.90 லட்சம் திருட்டு

பெரியகுளத்தில் வெள்ளைப் பூண்டு விவசாயியிடம் ரூ.1.90 லட்சத்தை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :5 ஜூலை 2026, 12:05 am IST

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தேனி மாவட்டம், பெரியகுளத்தில் வெள்ளைப் பூண்டு விவசாயியிடம் ரூ.1.90 லட்சத்தை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

கொடைக்கானல் அருகேயுள்ள பூண்டியைச் சோ்ந்தவா் தாமோதரன் (58). விவசாயியான இவா், வியாழக்கிழமை வடுகபட்டி சந்தையில் வெள்ளைப்பூண்டை விற்ற பணம் ரூ.1.90 லட்சத்துடன் பெரியகுளத்தில் உள்ள தனியாா் விடுதியில் தங்கினாா்.

அப்போது, அறையின் பெட்டியில் பணத்தை வைத்துவிட்டு, கதவை பூட்டி விட்டு வெளியே சென்றாராம். திரும்பி வந்து பாா்த்த போது பெட்டியிலிருந்த பணத்தை காணவில்லை.

இதுகுறித்து தென்கரை காவல்நிலையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை அவா் அளித்த புகாரின் பேரில் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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