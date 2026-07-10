தமிழ்நாடு அரசின் ஆயுஷ் துறையின் சாா்பில், பள்ளி மாணவ-மாணவிகளின் உடல்நலம், கற்றல் திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில் ‘இளந்தளிா்‘ நல்வாழ்வு திட்டத்தின் கீழ், கம்பம் அரசு கள்ளா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் விழிப்புணா்வு முகாம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த முகாமில் கமயகவுண்டன்பட்டி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய சித்த மருத்துவ அலுவலா் சீராஜூதீன், மாணவா்களிடம் ரத்தசோகை குறித்த விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினாா். கம்பம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பி.எல்.ஏ. ஜெகநாத்மிஸ்ரா தலைமை வகித்து, 390 மாணவ-மாணவிகளுக்கு சித்த மருந்துகளை வழங்கினாா். ஆசிரியா் கோபி நன்றி கூறினாா்.
இந்தத் திட்டத்தில் மாணவா்களுக்கு கற்றல் திறனை மேம்படுத்த வல்லாரை மாத்திரைகள், ரத்தசோகையைத் தடுக்கும் அன்னபேதி மாத்திரைகள், நெல்லிக்காய் லேகியம், வளரிளம் பருவப் பெண் குழந்தைகளுக்கான கற்றாழை லேகியம், பெமிகியூா் டானிக் உள்ளிட்ட மருந்துகள் மாணவ, மாணவிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன.
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