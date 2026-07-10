போடி சாா்பு நீதிமன்ற அரசு வழக்குரைஞா் பொறுப்பேற்பு

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போடி சாா்பு நீதிமன்ற அரசு வழக்குரைஞராக நியமிக்கப்பட்ட எம். ராஜ்குமாா் வெள்ளிக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
தேனி மாவட்டம், போடியில் சாா்பு நீதிமன்ற அரசு வழக்குரைஞராக எம். ராஜ்குமாா் நியமிக்கப்பட்டாா். இதையடுத்து, இவா் வெள்ளிக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா். இவருக்கு நீதிபதிகள், வழக்குரைஞா்கள் வாழ்த்துத் தெரிவித்தனா்.
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