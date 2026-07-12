தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் அருகே லாரி ஓட்டுநரிடம் பணம், கைப்பேசியை பறித்துச் சென்ற இருவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கோவை மாவட்டம், மேட்டுப்பாளையம் அருகேயுள்ள சிறுமுகையைச் சோ்ந்தவா் வனராஜ் (35). லாரி ஓட்டுநரான இவா், தேனியில் பொருள்களை லாரியில் ஏற்றிக் கொண்டு கோவைக்குச் சென்றாா்.
பெரியகுளம் மீனாட்சிபுரம் அருகே லாரியை நிறுத்தினாா். அப்போது, இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த மா்மநபா்கள் அவரை மிரட்டி, அவரிடமிருந்த கைப்பேசி, ரூ.1,500-யை பறித்துக் கொண்டு தப்பினா்.
இதுகுறித்து வனராஜ் தென்கரை காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். இதையடுத்து, போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து உத்தமபாளையம் கன்னிசோ்வைபட்டியைச் சோ்ந்த பிரகாஷ் பாண்டி (25), உத்துப்பட்டியைச் சோ்ந்த பாலமுருகன் (23) ஆகியோரைக் கைது செய்தனா்.
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