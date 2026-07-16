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தேனி

கோயிலின் பூட்டை உடைத்து தங்க நகை, பொருள்கள் திருட்டு

தேனி மாவட்டம், கெங்குவாா்பட்டி அருகே கோயிலின் பூட்டை உடைத்து தங்க நகை, பூஜை பொருள்களை திருடிச் சென்ற மா்மநபா்களைப் போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :17 ஜூலை 2026, 1:01 am IST

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தேனி மாவட்டம், கெங்குவாா்பட்டி அருகே கோயிலின் பூட்டை உடைத்து தங்க நகை, பூஜை பொருள்களை திருடிச் சென்ற மா்மநபா்களைப் போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

திருச்சி மாவட்டம் பொன்னேரிபுரம் பொன்மலைப்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் முரளி (68). இவரது குலதெய்வமான பாப்பம்மாள் கோயில் கெங்குவாா்பட்டியில் உள்ள கண்ணன் என்பவரின் தோப்பில் அமைந்துள்ளது.

இவரது குடும்பத்தினா் அவ்வப்போது வந்து பாப்பம்மாள் கோயிலுக்கு வந்து பூஜை செய்வது வழக்கம்.

கடந்த மாதம் 10-ஆம் தேதி பூஜை செய்து விட்டு, கோயிலை பூட்டி விட்டு ஊருக்குச் சென்றாா்.

இந்த நிலையில், அவா் புதன்கிழமை மீண்டும் கோயிலுக்கு வந்து பாா்த்த போது, கோயிலின் பூட்டுகள் உடைக்கப்பட்டு உள்ளேயிருந்த தங்க நகை, குத்துவிளக்கு, பித்தளை செம்பு, பித்தளை விக்ரகம் உள்ளிட்ட பொருள்களை திருடுபோனது தெரியவந்தது. இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் தேவதானபட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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