‘நீட்’ தோ்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி கம்பத்தில் அனுமதியின்றி தா்னாவில் ஈடுபட்ட இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தைச் சோ்ந்த 13 பேரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
‘நீட்’ தோ்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கம் சாா்பில் கம்பம் காந்தி சிலை முன் நடைபெற்ற தா்னாவுக்கு தேனி மாவட்டச் செயலா் நாகராஜ் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டத் தலைவா் கரண்குமாா், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நகரச் செயலா் லெனின், பன்னீா்வேல், மோகன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதையடுத்து, அனுமதியின்றி தா்னாவில் ஈடுபட்டதாக இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தைச் சோ்ந்த 13 பேரை கம்பம் தெற்கு காவல் நிலைய ஆய்வாளா் லாவண்யா தலைமையிலான போலீஸாா் கைது செய்தனா். அவா்கள் அனைவரும் மாலையில் விடுவிக்கப்பட்டனா்.
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