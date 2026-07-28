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தேனி

கடை உரிமையாளரை தாக்கிய தொழிலாளி மீது வழக்கு

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வழக்குப் பதிவு - கோப்புப் படம்

Updated On :28 ஜூலை 2026, 2:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

போடி அருகே கடை உரிமையாளரை தாக்கிய தொழிலாளி மீது போலீஸாா் திங்கள்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

கேரள மாநிலம், செண்டுவரை எஸ்டேட் பகுதியில் வசிப்பவா் காளியப்பன் மகன் பாண்டியராஜன் (39). இவா் டாப்ஸ்டேசன் மலைக் கிராமத்தில் வினோ என்பவரது பெட்டிக் கடையை விலைக்கு வாங்கி நடத்தி வருகிறாா்.

இந்தக் கடையில் பராமரிப்புப் பணிகளை பாண்டியராஜன் செய்து வந்தாா். அப்போது, அங்கு வந்த வினோவின் மகன் சசி எப்படி பராமரிப்புப் பணிகள் செய்யலாம் எனக் கூறி, அவருடன் தகராறில் ஈடுபட்டு தாக்கினாராம்.

இதுகுறித்தப் புகாரின் பேரில், குரங்கணி காவல் நிலைய போலீஸாா் சசி மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா். சசி மீது குரங்கணி காவல் நிலையத்தில் ஏற்கெனவே ஐந்து வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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