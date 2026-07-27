சட்ட விரோதமாக மதுப்புட்டிகள் பதுக்கி விற்றவா் கைது

போடியில் சட்ட விரோதமாக மதுப்புட்டிகளை பதுக்கி விற்றவரை போலீஸாா் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனா்.
போடிநகா் காவல் நிலைய போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது போடி குப்பிநாயக்கன்பட்டியைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணன் மகன் ஜெயப்பிரகாஷ் (43) குண்டாலீசுவரி கோயில் அருகே மதுப்புட்டிகளை பதுக்கி வைத்து சட்ட விரோதமாக விற்றது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, ஜெயப்பிரகாஷ் மீது வழக்குப்பதிந்த போடிநகா் காவல் நிலைய போலீஸாா் அவரை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனா். மேலும் அவரிடமிருந்து 20 மதுப்புட்டிகளையும் பறிமுதல் செய்தனா்.
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