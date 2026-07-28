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தேனி

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: தொழிலாளி கைது

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :28 ஜூலை 2026, 2:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், போடி அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த தொழிலாளியை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

போடி அருகேயுள்ள நாகலாபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த 13 வயது சிறுமி அந்தப் பகுதியில் உள்ள பள்ளியில் 9-ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறாா். இவரது தாய் தனியாா் இனிப்பகத்தில் வேலை செய்து வருகிறாா். இந்த இனிப்பகத்தில் தேவாரம் அருகேயுள்ள லட்சுமிநாயக்கன்பட்டியைச் சோ்ந்த தங்கவேல் மகன் தேவசித்தனும் (25) வேலை செய்து வந்தாா்.

இந்த நிலையில், தேவசித்தன் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தது திங்கள்கிழமை தெரியவந்தது. இதுகுறித்தப் புகாரின் பேரில் போடி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, தேவசித்தனை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனா்.

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