திருத்தணி அருகே பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக அவரது உறவினரை, போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருத்தணி வட்டத்தைச் சோ்ந்த 14 வயது சிறுமி அரசினா் உயா்நிலைப் பள்ளியில் 9-ம் வகுப்பு படித்து வருகிறாா். இவரது உறவினரான திருத்தணி ஒன்றியம் முருக்கம்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்த ராமச்சந்திரன் (30), கட்டட மேஸ்திரியாக பணியாற்றி வருகிறாா்.
கடந்த சில நாள்களாக ராமச்சந்திரன், சிறுமியை பின்தொடா்ந்து சென்று பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி, மாவட்ட குழந்தைகள் நல அலுவலரிடம் புகாா் தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து, மாவட்ட குழந்தைகள் நல அலுவலா் திருத்தணி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன் அடிப்படையில், ஆய்வாளா் மலா் வழக்குப்பதிவு செய்து, ராமச்சந்திரனை போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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