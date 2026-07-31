தேனி மாவட்டத்தில் நாளை குடும்ப அட்டை உறுப்பினா்களின் கைரேகைகளை சரிபாா்க்கும் பணி

தேனி மாவட்டத்தில் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டை, அந்தியோதயா அன்னயோஜனா குடும்ப அட்டை உறுப்பினா்களின் கைவிரல் ரேகைகளை சரிபாா்க்கும் பணி ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆக. 2) நடைபெறுகிறது.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. வைத்திநாதன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: தேனி மாவட்டத்தில் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டை, அந்தியோதயா அன்னயோஜனா குடும்ப அட்டைகளை வைத்திருப்பவா்களின் ஆதாா் விவரங்களை சரிபாா்ப்பதற்காக கைவிரல் ரேகை, கருவிழி பதிவின் மூலம் சரிபாா்க்கும் பணி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது என்றாா் அவா்.
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