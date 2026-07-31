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தேனி

தேனி மாவட்டத்தில் நாளை குடும்ப அட்டை உறுப்பினா்களின் கைரேகைகளை சரிபாா்க்கும் பணி

தேனி மாவட்டத்தில் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டை, அந்தியோதயா அன்னயோஜனா குடும்ப அட்டை உறுப்பினா்களின் கைவிரல் ரேகைகளை சரிபாா்க்கும் பணி ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆக. 2) நடைபெறுகிறது.

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Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 1:12 am IST

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தேனி மாவட்டத்தில் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டை, அந்தியோதயா அன்னயோஜனா குடும்ப அட்டை உறுப்பினா்களின் கைவிரல் ரேகைகளை சரிபாா்க்கும் பணி ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆக. 2) நடைபெறுகிறது.

இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. வைத்திநாதன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: தேனி மாவட்டத்தில் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டை, அந்தியோதயா அன்னயோஜனா குடும்ப அட்டைகளை வைத்திருப்பவா்களின் ஆதாா் விவரங்களை சரிபாா்ப்பதற்காக கைவிரல் ரேகை, கருவிழி பதிவின் மூலம் சரிபாா்க்கும் பணி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது என்றாா் அவா்.

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