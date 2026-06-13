Dinamani
எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியிலும் இதேபோல் மின்வெட்டு: அமைச்சர் செங்கோட்டையன்மோகன் பகவத் பயணித்த ரயில் மீது கற்கள் வீச்சு: 2 பேர் கைது ஜூன் 19-ல் தவெக அரசுக்கு எதிராக அதிமுக போராட்டம்! பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தவெக ஆட்சியிலும் குறையவில்லை: அண்ணாமலை கொல்லூர் மூகாம்பிகை கோயிலில் முதல்வர் விஜய் வழிபாடு!நீட் தேர்வு நேரம் 3 மணி 15 நிமிடங்களாக அதிகரிப்பு! என்டிஏநிபா வைரஸ்: தமிழகத்தில் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்த உத்தரவு!
/
தேனி

மேகமலையில் வனஉரிமைச் சட்டப்படி இடம் வழங்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்

மேகமலையில் வனஉரிமைச் சட்டப்படி இடம் வழங்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்

News image

கிராம மக்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

Updated On :13 ஜூன் 2026, 1:48 am IST

Syndication

மேகமலை வனப் பகுதியில் வசிக்கும் கிராம மக்களுக்கு வனஉரிமைச் சட்டத்தில் இடம் வழங்க வேண்டுமென விவசாயிகள் வலியுறுத்தினா். இந்த நிலையில், தேனி மேகமலை வனக்கோட்ட அலுவலகம் முன்பாக மேகமலை கிராமக்கள் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூா் - மேகமலை புலிகள் காப்பகத்தின் கீழ் தேனியில் உள்ள மேகமலை வனக் கோட்ட அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்துக்கு மேகமலை வனக்கோட்ட வனஉயிரினக் காப்பாளா் சாய்சரண் ரெட்டி தலைமை வகித்தாா்.

இந்த கூட்டத்தில் விவசாயிகள் சங்கத்தை சோ்ந்த பாண்டியன் பேசியதாவது :

மேகமலை வனப் பகுதியில் 3 தலைமுறையாக வசித்து வருகின்றனா். இந்தப் பகுதியில் வசிக்கும் கிராமமக்களை வெளியேற வனத் துறை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. அவா்களை வெளியேற்றக்கூடாது. அவா்களுக்கு வனப் பகுதியில் இடம் வழங்க வேண்டும் என்றாா்.

இதற்கு பதிலளித்த சாய் சரண் ரெட்டி, இந்தப் பகுதியை ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம் என்றாா்.

விவசாய சங்க நிா்வாகி கண்ணன் பேசியதாவது :

மேகமலை வனப்பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக வசித்து வருபவா்களை ஆக்கிரமிப்பாளா்கள் எனக்கூறி வனத் துறை வெளியேற்ற முயற்சி எடுத்து வருகிறது. இதுகுறித்து நாங்கள் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடுத்தோம். அதில் எங்களுக்கு வனஉரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் அந்தப் பகுதியில் தங்கியிருந்து விவசாயம் செய்யலாம் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. ஆனால் வனத் துறையினா் எங்களை வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கின்றனா் என்றாா்.

இதற்கு பதிலளித்த சாய் சரண் ரெட்டி, வன உரிமைச்சட்டத்தின் கீழ் உரிமை இருந்தால், அது தொடா்பான ஆவணங்களை வழங்கினால் விவசாயத்துக்கு இடம் ஒதுக்கீடு செய்து வழங்குவோம் என்றாா்.

மலைமாடு நிா்வாகி கென்னடி பேசியதாவது :

பல ஆண்டுகளாக மலை மாடுகளை வனப்பகுதியில் மேய்ச்சலுக்கு அனுப்பி வந்தோம். ஆனால் வனத் துறையினா் மாடுகளை மேய்சலுக்கு சென்றால் நடவடிக்கை எடுக்கின்றனா். இதேபோல, மேய்ச்சலுக்கு செல்லும் விவசாயிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறாா்கள் என்றாா் அவா்.

இதற்கு பதிலளித்த சாய்சரண் ரெட்டி, சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு மேயச்சலுக்கு மலை மாடுகளை அனுமதிக்கக் கூடாது எனத் தெரிவித்தது. இதனால் மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு அனுமதிக்கவில்லை என்றாா்.

இதைத்தொடா்ந்து மேகமலை கிராமக்கள் எங்களுக்கு விவசாயம் செய்வதற்கும், தங்குவதற்கும் இடம் வழங்கவேண்டும். இதேபோல, வன உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் எங்களுக்கு விவசாயம் செய்வதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என்றனா்.

இதற்கு பதிலளித்த சாய் சரண், மேகமலை வனப் பகுதியில் ஆக்கிரமிப்பாளா்களை வெளியேற்றி ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டுமென உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதன்படி நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். வன உரிமைச் சட்டத்தின்படி இடம் வேண்டும் என்பவா்கள் அதற்குரிய ஆவணங்களை வழங்கினால் அது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என்றாா்.

இதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து மேகமலை கிராமக்கள் அங்கிருந்து வெளியேறி தேனி வனக்கோட்ட அலுவலகம் முன் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

தொடர்புடையது

மீட்கப்பட்ட புள்ளிமான் வனப் பகுதியில் விடுவிப்பு

மீட்கப்பட்ட புள்ளிமான் வனப் பகுதியில் விடுவிப்பு

விடியோ எடுத்து மிரட்டுவோா் மீது நடவடிக்கை கோரி புதுக்கோட்டை டாஸ்மாக் பணியாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

விடியோ எடுத்து மிரட்டுவோா் மீது நடவடிக்கை கோரி புதுக்கோட்டை டாஸ்மாக் பணியாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

கூடலூா் வனப் பகுதியில் ஆண் சிறுத்தை சடலம் மீட்பு

கூடலூா் வனப் பகுதியில் ஆண் சிறுத்தை சடலம் மீட்பு

அவிநாசியில் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் அமைக்க இடம் ஆய்வு

அவிநாசியில் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் அமைக்க இடம் ஆய்வு

விடியோக்கள்

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy