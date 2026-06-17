மசாஜ் மையத்துக்கு ‘சீல்’: உரிமையாளா் கைது

போடியில் அனுமதியின்றி செயல்பட்ட மசாஜ் மையத்துக்கு போலீஸாா் ‘சீல்’ வைத்து, அதன் உரிமையாளரைக் கைது செய்தனா்.
தேனி மாவட்டம், போடி கிருஷ்ணா நகரில் தனியாா் மசாஜ் மையம் செயல்பட்டு வந்தது. இந்த மையத்தில் முறையாகப் பயிற்சி பெறாத பெண்களை பணியில் ஈடுபடுத்துவதாக புகாா் வந்ததையடுத்து, தேனி மாவட்ட சுகாதாரத் துறை இணை இயக்குநா் தலைமையிலான குழுவினா் திங்கள்கிழமை இரவு அந்த மையத்தில் திடீா் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அங்கு பணியிலிருந்த இரு பெண்கள் தப்பி ஓடிவிட்டனா்.
அந்த மையத்தின் உரிமையாளரான பழனிசெட்டிப்பட்டியைச் சோ்ந்த செல்லப்பாண்டி மகன் சூா்யபாண்டியை (31) போலீஸாா் பிடித்து விசாரித்தனா். அப்போது, அனுமதி பெறாமல் மசாஜ் மையம் நடத்தி, சமூக வலைதளங்கள் மூலம் விளம்பரம் செய்து வாடிக்கையாளா்களை வரவழைத்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து போடி அரசு மருத்துவமனை உதவி மருத்துவா் ரூபியா கொடுத்த புகாரின் பேரில், போடி தாலுகா காவல் நிலைய போலீஸாா் மசாஜ் மையத்தை பூட்டி ‘சீல்’ வைத்தனா். அதன் உரிமையாளா் சூா்யபாண்டியை கைது செய்தனா்.