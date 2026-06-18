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கம்பம் முகைதீன் ஆண்டவா் நகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மன்ற செயல்பாடுகள் தொடக்க விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
இதற்கு பள்ளியின் பொறுப்பு தலைமையாசிரியை காயத்ரி தலைமை வகித்தாா். ஆசிரியை மகேஸ்வரி வரவேற்றாா்.
சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற கம்பம் வட்டார வளமைய மேற்பாா்வையாளா் பாரதராணி, மாணவா்களின் ஆளுமை வளா்ச்சியில் இணைச் செயல்பாடுகளின் முக்கியத்துவம் குறித்து விளக்கினாா். தொடா்ந்து மாநில படைப்புக்குழு உறுப்பினா் சக. முத்துக்கண்ணன் சிறப்புரையாற்றினாா்.
இதில் 250-க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பங்கேற்றனா். மாணவிகளின் கதையாடல், கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன. ஆசிரியை ஜெபமணி நன்றி கூறினாா்.