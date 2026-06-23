தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி அருகேயுள்ள ராமலிங்கபுரத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்ததில் கல்லூரி மாணவி உயிரிழந்தாா்.
ராமலிங்கபுரத்தைச் சோ்ந்த துளசிராமின் இரண்டாவது மகள் சுவேதா (19). இவா் திருச்சியில் உள்ள கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்தாா். விடுமுறைக்கு ஊருக்கு வந்த இவா், கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வீட்டின் அருகேயுள்ள கோயிலை சுத்தம் செய்து, கதவை மூடிய போது இவா் மீது மின்சாரம் பாய்ந்தது.
இதைப் பாா்த்த துளசிராம் மின் இணைப்பைத் துண்டித்து, சுவேதாவை மீட்டு தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சோ்த்தாா். பின்னா் தீவிர சிகிச்சைக்காக மதுரையில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இது குறித்து கண்டமனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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