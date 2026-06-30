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தேனி

போக்சோ வழக்கில் ஆசிரியா் கைது: முன்னாள் மாணவா்கள் எதிா்ப்பு

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :30 ஜூன் 2026, 2:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், சின்னமனூா் அருகே கன்னிசோ்வைபட்டி அரசு உதவி பெறும் பள்ளி ஆசிரியா் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து முன்னாள் மாணவா்கள் சிலா் அந்தப் பள்ளி நிா்வாகத்திடம் திங்கள்கிழமை கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.

கன்னிசோ்வைபட்டி அரசு உதவிபெறும் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியராக ஆனைமலையன்பட்டியைச் சோ்ந்த சாமுவேல் பல ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வருகிறாா். இந்த நிலையில், அந்தப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவருக்கு, ஆசிரியா் பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வருவதாக தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் வைத்திநாதனிடம் புகாா் அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, ஆட்சியா் உத்தரவின் பேரில், பள்ளி கல்வித் துறை, காவல் துறையினா் விசாரணை செய்தததில் மாணவருக்கு, ஆசிரியா் சாமுவேல் பாலியல் தொல்லை அளித்தது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து சின்னமனூா் போலீஸாா் ஆசிரியா் சாமுவேலை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் அண்மையில் கைது செய்தனா்.

முன்னாள் மாணவா்கள் எதிா்ப்பு: இந்த நிலையில் இந்தப் பள்ளி முன்னாள் மாணவா்கள், பள்ளி தலைமை ஆசிரியரிடம் அளித்த மனுவில், ஆசிரியா் சாமுவேல் இந்தப் பள்ளியில் கடந்த 1998- ஆம் ஆண்டு முதல் பணியாற்றி வருகிறாா். மிகவும் கண்டிப்பானவா். அவரிடம் படித்த பலரும் நல்ல நிலையில் உள்ளோம். ஆசிரியா் அப்படிப்பட்டவா் அல்ல. இந்தப் புகாரில் சந்தேகம் உள்ளதால் முழுமையாக விசாரணை செய்து ஆசிரியருக்கு நீதி கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும் எனத் தெரிவித்தனா்.

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