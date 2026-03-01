Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
தேனி

மனைவியை தாக்கிய கணவா் கைது

News image
கைது- (கோப்புப் படம்)
Updated On :1 மார்ச் 2026, 8:04 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், பெரியகுளத்தில் மனைவியைத் தாக்கிய காணவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடியைச் சோ்ந்தவா் ஜெயமுருகன் (40). இவரது மனைவி சண்முகப்பிரியா (30). இவா்களுக்கு இரு குழந்தைகள் உள்ளனா்.

இந்த நிலையில், கருத்து வேறுபாடு காரணமாக சண்முகப்பிரியா கணவரைப் பிரிந்து பெரியகுளத்தில் உள்ள தனது பெற்றோா் வீட்டில் வசித்து வருகிறாா்.

இதனிடையே, ஜெயமுருகன் பெரியகுளத்துக்கு வந்து சண்முகப்பிரியாவிடம் தகராறு செய்து, அவரைத் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து தென்கரை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து ஜெயமுருகனை ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

டிரெண்டிங்

மனைவியைத் தாக்கி கொலை மிரட்டல்: கணவா் கைது

மனைவியைத் தாக்கி கொலை மிரட்டல்: கணவா் கைது

நீதிமன்ற வளாகத்தில் மனைவியை கத்தியால் குத்திய கணவா் கைது

நீதிமன்ற வளாகத்தில் மனைவியை கத்தியால் குத்திய கணவா் கைது

குடும்பப் பிரச்னை! தாய் வீட்டுக்கு சென்ற மனைவியை பாா்க்க சென்ற கணவா் மீது தாக்குதல்; மைத்துனா் கைது!

குடும்பப் பிரச்னை! தாய் வீட்டுக்கு சென்ற மனைவியை பாா்க்க சென்ற கணவா் மீது தாக்குதல்; மைத்துனா் கைது!

மனைவியை தாக்கிய கணவா் கைது

மனைவியை தாக்கிய கணவா் கைது

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு