உடையில் தீப்பிடித்து பெண் உயிரிழப்பு
ஆண்டிபட்டி அருகே உடையில் தீப்பிடித்து பெண் உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
பலி- பிரதிப் படம்
Updated On :3 மார்ச் 2026, 7:45 pm
ஆண்டிபட்டி அருகே உடையில் தீப்பிடித்து பெண் உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் திங்கள்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
ஆண்டிபட்டியை அடுத்த ராஜதானி ஒக்கரைப்பட்டியைச் சோ்ந்த முருகன் மனைவி மீனா (46). இவா் சமையல் செய்தபோது உடையில் தீப்பிடித்து காயம் அடைந்தாா்.
இதையடுத்து, அவா் தேனி க.விலக்கு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு அவா் உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து ராஜதானி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
