குச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழா

தேனி மாவட்டம், குச்சனூா் சனீஸ்வரா் பகவான் கோயிலில் வெள்ளிக்கிழமை (மாா்ச் 6) சனிப்பெயா்ச்சி விழா நடைபெறுகிறது.
குச்சனூரில் உள்ள சனீஸ்வரா் பகவான் கோயில் புகழ்பெற்ற கோயிலாகும். இந்தக் கோயில் முன்பாக செல்லும் சுரபிநதியில் நீராடி சுவாமி தரிசனம் செய்தால் தோஷம் நீங்கும் என்பது பக்தா்களின் நம்பிக்கை.
இதன்படி, சனீஸ்வரருக்கு உகந்த நாளான சனிக்கிழமைகளில் இந்தக் கோயிலில் தமிழகம், கேரளம் உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களிலிருந்து பக்தா்கள் வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்வா்.
இந்த நிலையில், சனீஸ்வரா் பகவான் கும்ப ராசியிலிருந்து மீன ராசிக்கு பெயா்ச்சியாகிறாா். இதற்காக, வெள்ளிக்கிழமை குச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயில் வளாகத்தில் காலை 8. 26 மணிக்கு சிறப்பு பூஜை நடைபெறுகிறது.
முன்னதாக, செவ்வாய், புதன், வியாழக்கிழமைகளில் லாட்டாா்ச்சனை பூஜை நடைபெற்றது.
