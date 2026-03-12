மக்களைத் தேடி மருத்துவ ஊழியா்கள் முற்றுகைப் போராட்டம்
Updated On :12 மார்ச் 2026, 11:10 pm
கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மக்களைத் தேடி மருத்துவ ஊழியா்கள் சங்கத்தினா் தேனி மாவட்ட மருத்துவ இயக்குநா் அலுவலகத்தை வியாழக்கிழமை முற்றுகையிட்டனா்.
இந்த முற்றுகைப் போராட்டத்துக்கு மக்களைத் தேடி மருத்துவ ஊழியா்கள் சங்க மாவட்டச் செயலா் ரேபோகன் தலைமை வகித்தாா். சிஐடியூ மாவட்டத் தலைவா் ஜெயப்பாண்டி முன்னிலை வகித்தாா். மாவட்டப் பொருளாளா் வெண்மனி கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினா். மாவட்டச் செயலா் ஷண்முகம் நன்றி கூறினாா்.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...