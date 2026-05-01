Dinamani
தேனி

பெரியகுளம் வராகநதியில் எழுந்தருளிய வரதராஜப் பெருமாள்

பெரியகுளம் வராக நதியில் பச்சை பட்டு உடுத்தி குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளிய வரதராஜப் பெருமாள்.

பெரியகுளம் வராக நதியில் பச்சை பட்டு உடுத்தி குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளிய வரதராஜப் பெருமாள்.

Updated On :1 மே 2026, 7:29 pm

தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் வரதராஜப் பெருமாள் குதிரை வாகனத்தில் வராகநதியில் எழுந்தருளும் நிகழ்வு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

முன்னதாக அதிகாலையில் பெரியகுளம் வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலிலிருந்து குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளி நகரின் முக்கிய வீதிகளின் வழியாக வரதராஜப் பெருமாள் சென்றாா். பிறகு வராகநதியில் எழுந்தருளி பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். இதைத் தொடா்ந்து முக்கிய வீதிகளின் வழியாக சென்று கோயிலை வந்தடைந்தாா்.

இதேபோல, நாமத்துவாா் பிராா்த்தனை மையத்தில் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனை நடைபெற்றது. ஜெயமங்கலம், குள்ளப்புரம் உள்ளிட்ட பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு அபிஷேகமும், ஆராதனைகளும் நடைபெற்றன.

அா்ஜுனா நதியில் எழுந்தருளிய கள்ளழகா்

கள்ளழகர் தீர்த்தவாரி வைபவ உற்சவம்!

குதிரை வாகனத்தில் சென்னகேசவப் பெருமாள் வீதி உலா

வேடா் பறி லீலை: தங்கக் குதிரை வாகனத்தில் மீனாட்சி, சுந்தரேசுவரா் வீதியுலா

