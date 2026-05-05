தேனி

பெரியகுளம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

Updated On :5 மே 2026, 4:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெரியகுளம் (தனி) பேரவைத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் ஜி. சபரிஐங்கரன் 19,312 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

இந்தத் தொகுதியில் மொத்தம் 13 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா். 2,08,784 வாக்குகள் பதிவாகின.

முக்கிய வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:

ஜி. சபரிஐங்கரன் (தவெக) - 88,656.

பெ.சக்திவேல் (விசிக)- 66,335.

கே.கதிா்காமு (அமமுக) - 44,521.

ஆா். விமலா (நாதக) - 9610.

விளவங்கோடு தொகுதியில் காங்கிரஸ் வெற்றி

ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

தூத்துக்குடியில் தவெக வேட்பாளா் ஸ்ரீநாத் வெற்றி

ராதாபுரம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

