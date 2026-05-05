பெரியகுளம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

பெரியகுளம் (தனி) பேரவைத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் ஜி. சபரிஐங்கரன் 19,312 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
இந்தத் தொகுதியில் மொத்தம் 13 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா். 2,08,784 வாக்குகள் பதிவாகின.
முக்கிய வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:
ஜி. சபரிஐங்கரன் (தவெக) - 88,656.
பெ.சக்திவேல் (விசிக)- 66,335.
கே.கதிா்காமு (அமமுக) - 44,521.
ஆா். விமலா (நாதக) - 9610.
